Seth Rollins aconseja a The Rock: «Regresa a Hollywood»

The Rock acaparó los titulares cuando Cody Rhodes le ofreció temporalmente su lugar en WrestleMania 40, pero la situación cambió después de la conferencia de prensa del lanzamiento de este evento. Allí, los mencionados, junto a Roman Reigns y Seth Rollins fueron protagonistas y la situación pasó a mayores cuando The Rock abofeteó a The American Nightmare, provocando la reacción del Visionario, quien le dijo de todo antes de marcharse de la escena.

► Seth Rollins y su enojo con The Rock

Seth Rollins fue entrevistado recientemente por Sports Illustrated, y se refirió a las recientes apariciones de Dwayne Johnson en WWE. El visionario enfatizó que él es el Campeón Mundial de Peso Completo y que WrestleMania es su momento y espectáculo, a la vez que le aconsejó a The Great One que volviera corriendo a Hollywood, hiciera sus películas y ganara dinero, ya que considera que la WWE está prosperando sin su presencia.

“Crecí viendo The Rock, creo que es fantástico, pero la WWE está en una buena racha en este momento y lo hemos estado haciendo durante los últimos años sin Dwayne Johnson. Entonces, me encanta que esté aquí y aporte su estilo de Hollywood, eso es realmente lindo. Entonces, si quiere aprovechar las faldones, puede aprovechar las faldones”.

“Él puede presentarse y hacer lo suyo, sólo quiero que sepa que este es mi lugar ahora, soy el Campeón Mundial de Peso Completo, es mi momento, mi WrestleMania, mi espectáculo. Así que, por favor, ven a hacer lo tuyo, levanta la ceja, di tus pequeñas palabras y regresa corriendo y haz tus cosas, haz tus películas, gana dinero. Solo sé de quién es la casa”.

Seth Rollins también dejó en evidencia que estaba disgustado con The Rock y Roman Reigns después de la conferencia, y consideró que el primero ha hecho un «abuso de poder» para insertarse en el estelar de WrestleMania 40. Habrá que ver cómo sigue esta novela, ya que ciertos rumores mencionan que podría estar involucrado de alguna manera en un combate contra The Rock y Roman Reigns, al hacer equipo con Cody Rhodes, mientras que por otro lado, esperan que solo defienda su título ante el ganador del Elimination Chamber varonil.