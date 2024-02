Dave Meltzer: «Triple H vs. The Rock no sucederá»

«Hay algo de confusión en el aire. Tal vez, alguna gente no conoce su papel. Quiero que la gente entienda bien todo esto… Hay gente que piensa que es la autoridad, cuando realmente no tiene nada de autoridad. No me importa en dónde te sientas… La respuesta viene de un solo lugar… ¡Y ahora mismo me estás mirando!». Estas palabras de Triple H en SmackDown y lo que ha estado pasando en los últimos días con The Rock, Roman Reigns y Cody Rhodes han hecho a muchos preguntarse si finalmente podría darse esa tan esperada lucha entre «The King of Kings» y «The Great One».

► «Triple H vs. The Rock no sucederá

Durante años hablamos e informamos largo y tendido sobre la misma pero se perdió la esperanza cuando HHH comunicó que nunca volvería a luchar debido al episodio cardíaco que sufrió en 2021. Aún así, hay quienes se han ilusionado con la posibilidad de que sí lo haga para enfrentar a The Rock. Pero no va a ocurrir. Dave Meltzer lo pone en claro en Wrestling Observer Radio.

«Jugaron a su juego de querer enfrentarse en WrestleMania. La última vez que supe, ni siquiera estaba en discusión. No puedo ni siquiera imaginarlo, ya sabes, él tiene un marcapasos, así que dejó claro que eso no va a suceder.»

Va a quedar como una de esas grandes luchas nunca realizadas en la historia de WWE. Y puede que sea mejor así. Triple H ya hizo su carrera, es una de las Superestrellas más importantes de todos los tiempos, y ahora es el mandamás de la compañía. Salud solo hay una. Y no solo para poder seguir trabajando sino también por su familia. Además, con las botas colgadas siga dando fantásticos momentos al Universo WWE.