¿Qué le dijo The Rock a Triple H que fue censurado en la conferencia de WrestleMania?

Muchos fans se han preguntado qué le dijo The Rock a Triple H, cuando tuvieron un encontronazo tras bambalinas. Todo porque la producción televisiva de WWE decidió censurar lo que le dijo La Roca a Hunter.

Pues bien, ya se sabe qué le dijo, lo cual fue algo en relación con Cody Rhodes que fue censurado por WWE en la conferencia de prensa de WrestleMania Kickoff.

«¡Dile que no hable de nuestra familia! ¡Será mejor que lo arregles! ¡Arréglalo o lo arreglaremos nosotros! Esta vez le di una bofetada, la próxima… ¡Le sacaré los putos dientes de la boca!»

Sin duda alguna, unas palabras bastante duras. The Rock estaba muy molesto porque Cody Rhodes mencionó al Gran Jefe, Peter Maivia. Le pareció una falta de respeto y quedó bastante enojado. Aquí el momento en el cual The Rock dice estas duras palabras, que fueron censuradas por WWE:

Jackie Redmond asks hhh a question and this is what happened: #Wrestlemania #WrestleManiaXL pic.twitter.com/wjAYiaFtRz

This is absolute madness. 😳@TheRock and @WWERomanReigns are NOT happy with @TripleH following the #WrestleMania XL Kickoff. pic.twitter.com/5bt0bYrvPB

— WWE (@WWE) February 9, 2024