Seth Rollins: «¡Ojalá un WrestleMania con nieve!»

Faltan unos cuantos días para que se conozca al rival de Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE en WrestleMania 40. Este va a salir de la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber 2024. Aunque al mismo tiempo cabe mencionarse que es posible que «The Visionary» tenga dos combates en el magno evento ya que en la primera noche quizá una fuerzas a Cody Rhodes contra Roman Reigns y The Rock.

► «¡Ojalá un WrestleMania con nieve!»

Dicho esto, Rollins no solo querría salir victorioso de ambos sino también que nevara durante el show. Eso no ha sucedido nunca en la historia y la verdad es que sería realmente curioso ver luchas en «The Grandest Stage of Them All» con la nieve cayendo.

«Al aire libre. Va a hacer frío. Estoy esperando la nieve. Estoy esperando el primer WrestleMania con algo de nieve. ¿Sabes a lo que me refiero? El invierno se retrasa un poco más cada año, así que tal vez tengamos algo de nieve. Solo quiero la atmósfera. Quiero sentir todo el ambiente de Filadelfia. Lo quiero. Estoy acostumbrado al frío. Lo entiendo. Sé lo que es jugar afuera en invierno. Solía luchar con mis amigos en el jardín delantero bajo la nieve. Nos encantaba.», dice el campeón en The Rich Eisen Show.

En cuanto al combate en el próximo Premium Live Event que determinará a su nuevo retador, de momento se han clasificado Randy Orton y Drew McIntyre, a quienes podríamos considerar favoritos para salir de él con la victoria y el boleto para WM. Veremos qué sucede en las próximas semanas hasta la celebración del evento el 24 de febrero en la ciudad de Perth, en Australia.