Seth Rollins quiere hacer el Stomp a Aaron Rodgers

Aaron Rodgers es uno de los mejores mariscales de campo de la historia de la NFL. Ganó la Super Bowl XLV con los Green Bay Packers, el equipo de su carrera -hoy juega en los New York Jets- siendo el MVP del partido. Ganó cuatro veces el premio a Jugador Más Valioso de la temporada. En la actual no pudo hacer mucho debido a una grave lesión. Dicho esto, también tiene relación con la WWE. No como luchador pero en su momento la compañía le regaló un cinturón de campeón que llevaba a todas partes. Además, en una ocasión The Miz lo retó para WrestleMania.

► Seth Rollins amenaza a Aaron Rodgers

Hoy lo traemos nuevamente a SÚPER LUCHAS debido a las recientes declaraciones de Seth Rollins, el Campeón Mundial de Peso Pesado, cuando en Sports Illustrated le pidieron que señalara a un atleta profesional al que le gustaría aplicarle su remate, el Curb Stomp. Es importante saber que el principal rival de los Packers son los Chicago Bears ( se han enfrentado en 204 ocasiones y el balance es de 103-95-6 a favor de los Packers), el equipo favorito de Rollins, y por quienes en redes sociales dice que «odia el football» pues no suelen obtener buenos resultados.

«Sí, sin duda sería Aaron Rodgers, amigo. Soy aficionado de los Bears, y tuve que soportar eso durante años y años. Solo sufrimiento, él simplemente dominando a mi equipo. Al final, él se burlaba de eso porque para él era tan fácil. Me encantaría darle una patada en la cabeza. Eso sería grandioso«.

El año pasado, Rollins también decía esto de Rodgers sobre ser el mayor villano del deporte:

«Hablando de caras que dan ganas de golpear, vamos directo al número uno, algo personal para mí, este es Aaron Rodgers. ¿Quieres hablar de caras que dan ganas de golpear? Este tipo tiene la cara más golpeable de toda la NFL, y él lo sabe muy bien. Es arrogante. Tiene ese aire de superioridad. Sale y le dice a los Bears ‘Te tengo’. ‘¡Te tengo!’ ¿Hubo algo de grosería involucrada? Mejor no entrar en eso. Pero estamos hablando de Aaron Rodgers. Va al programa de McAfee y dice lo que le viene en gana. Tiene todas sus opiniones. Desearía ser un ala defensiva. Desearía estar atacando su punto ciego. Desearía poder destrozarlo«.

