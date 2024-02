Maryse: «Me han diagnosticado tumores ováricos»

Maryse ha acudido a las redes sociales para dar a conocer que le han diagnósticado tumores ováricos serosos y va a tener que someterse a una histerectomía. A continuación leemos el comunicado que la Superestrella de WWE ha publicado en Instagram. SÚPER LUCHAS le enviamos nuestros mejores deseos y todo nuestro cariño.

► La salud de Maryse

«No todas las superheroínas llevan capa.

Aquí hay un superheroína al que quiero destacar. Su nombre es Thais Aliabadi, ginecóloga y obstetra, en Los Ángeles. Ella salvó mi vida.

No puedo estar más bendecida de haber cruzado caminos en la vida con esta brillante, súper talentosa, paciente, atenta y genuinamente cariñosa mujer.

Un poco de contexto sobre lo que sucedió; había estado sufriendo de distensión abdominal severa e hinchazón hasta el punto en que parecía que estaba embarazada de 6 meses. Muchos problemas gastrointestinales, incluyendo SIBO, múltiples rondas de antibióticos, fatiga extrema y simplemente no me sentía yo misma.

Durante el último año, mis síntomas aparecían en brotes y empeoraban progresivamente, se volvieron crónicos.

Vi a innumerables médicos en diferentes campos, pero sin un diagnóstico. Nadie podía decirme qué estaba sucediendo. Pasé por una lista increíblemente larga de pruebas, desde colonoscopias/endoscopias/endoscopias de cápsula, resonancias magnéticas, ecografías, tomografías computarizadas, análisis de sangre, solo por nombrar algunas, y a menudo me decían que probablemente era hormonal o simplemente algo a lo que mi cuerpo era alérgico. Incluso hice que toda mi casa fuera examinada en busca de moho. Me dijeron que lo dejara pasar, que se resolvería con el tiempo. Que solo soy demasiado impaciente y me estoy volviendo loca.

Desde el principio, cuando conocí a Thais en su consultorio en Los Ángeles, escuchó mi historia, realmente me escuchó. Me entendió (una cualidad de los médicos que marca una gran diferencia) y estuvo de acuerdo en que debemos investigar hasta el fondo. Siempre decía: ‘Nadie conoce tu cuerpo mejor que tú’. Propuso que fuéramos allí y descubriéramos. Estaba lista.

Hace una semana me sometí a una cirugía con la Dra. Thais. Ella realizó una cirugía laparoscópica para lo que pensábamos en ese momento que podría ser la enfermedad de endometriosis.

Ella encontró y eliminó 11 implantes alrededor de mi útero, ovarios y todos los tejidos conectivos alrededor de los órganos en mi cavidad abdominal. Estos fueron enviados a patología para su análisis.

Tres días después… los resultados de los laboratorios llegaron. No era endometriosis.

Los 11 implantes resultaron ser Tumores Ováricos de Límite Seroso. Una forma muy rara de precáncer de los ovarios. Muy astutos y agresivos. Si estos se convierten en cáncer, la tasa de supervivencia es de menos de un año.

Entonces, ¿qué sigue? Estoy programada para una cirugía de histerectomía total en 4 semanas. Mi útero, ovarios, trompas de Falopio, cérvix, omento serán eliminados y se me extirparán los ganglios linfáticos abdominales para su estadificación.

Me mantengo positiva y decidida a vencer esto. Solo hay una opción y es ganar esta batalla. Como madre de dos hijas pequeñas, debo hacerlo.

Iluminemos un gran problema de atención médica femenina aquí. Las mujeres están tan condicionadas a creer que es normal sufrir, a menudo en silencio. Se les dice que dejen de ser lloronas. Que debe ser desequilibrios hormonales, simplemente ansiedad o simplemente todo en tu cabeza.

Esto no es normal. ¡Este ciclo debe romperse! Si un médico te ignora, ve a ver a otro hasta que obtengas la ayuda que necesitas. La defensa propia es la clave. ¡Defiéndete y sigue adelante! Sigue tus instintos. ¡Nunca subestimes tus corazonadas!

Gracias a @drthaisaliabadi y su increíble equipo de enfermeras. ¡Ustedes realmente hacen la diferencia para muchas mujeres!

Tengo un ángel en mi hombro protegiéndome, GRACIAS PAPÁ.»