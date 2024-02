«Se fue. Así que ya no está. Se fue». De manera breve pero clara aseguró recientemente la Directora de Operaciones de Netflix, Bela Bajaria, que las acusaciones contra Vince McMahon no ponen en peligro el acuerdo de la plataforma de streaming con WWE.

► «Netflix no dejará WWE por Vince McMahon»

De todas maneras, Kevin Nash quiso compartir su opinión al respecto en Kliq This. El miembro del Salón de la Fama también piensa que Netflix no se echará atrás pues el antiguo mandamás se ha ido, como también John Laurinaitis, también acusado.

«No voy a descartar lo bueno por lo malo. Vince ha dicho que ha terminado… eso se ha aclarado. Johnny ya no trabaja para la empresa. No sé quién más esté involucrado en esto, pero… me parece que todos los mencionados han sido desvinculados de la empresa. Creo que la empresa es… un gigante asombroso. Acaban de firmar un gran acuerdo con Netflix y simplemente no veo a Netflix retirándose de esto«.

Nash ha estado hablando bastante de la situación de McMahon. Dijo que si resulta que es culpable debería terminar sus días en prisión, aunque también que espera que las acusaciones no sean verdad. De la misma manera, entiende que Triple H no leyera la demanda.

Por otro lado, el único problema para WWE no sería que Netflix se retirara, pues recientemente también supimos que en realidad altos mandos sí que sabían del abuso sexual que sufrió la fallecida luchadora Ashley Massaro. Es decir, todo esto podría ir a más, podría haber una gran investigación.

