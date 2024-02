Mientras hablamos de que Cody Rhodes termine su historia somos testigos de otras que nunca lo harán, como la de Seth Rollins y Roman Reigns. Tenemos que irnos hasta 2012, a cuando debutaron junto a Dean Ambrose (Jon Moxley) como The Shield; eso si no queremos mirar un poco más atrás a sus tiempos en NXT. 12 años después, siguen conectados, y siempre lo estarán. Entonces eran amigos, hoy son enemigos.

Uno de los ataques habituales que «The Tribal Chief» realiza contra Rollins es que el Campeonato Mundial de Peso Pesado que tiene en sus manos es un título secundario. En cambio, «The Visionary» usa contra Reigns su liviano calendario actual con WWE. Lo ha hecho recientemente contestando a un usuario de X que se burla del tiempo que ha estado lejos de las cuerdas debido a sus lesiones:

«Me he tomado menos tiempo libre por lesiones en los últimos 12 años que el otro campeón se ha tomado de vacaciones en los últimos 2 años…«.

Dawg I’ve taken less time off for injuries in the last 12 years than the other champ has taken for vacation in the last 2 years…

— Seth Rollins (@WWERollins) February 11, 2024