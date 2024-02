¿Bryan Danielson vs. Zack Sabre Jr. en la Arena México?

El día de hoy, se llevó a cabo el segundo mano a mano entre dos grandes luchadores técnicos: Bryan Danielson y Zack Sabre Jr. Ocurrió en el PPV NJPW The New Beginning in Osaka 2024. Tras un gran combate de más de media hora, Sabre Jr. pudo vencer a Danielson, igualando las cosas.

Esto, debido a que en la primera lucha, ocurrida en suelo norteamericano, en el PPV AEW WrestleDream 2023, Danielson venció a Sabre Jr. en poco más de 20 minutos. Por eso, en la conferencia de prensa posterior al combate, El Dragón Americano pidió una tercera lucha ante Sabre Jr., solo que en lo que determinó un «terreno neutral». Estas fueron sus palabras:

► ¿Podría el CMLL presentar la lucha Bryan Danielson vs. Zack Sabre Jr. 3 en la Arena México?

«Sí, me rendí… Pero, él me logró dominar y hacerme rendir. Para ser honesto, me daré el beneficio de la duda, pero… ¡Creo que quiero una lucha más! Yo lo vencí en AEW, él me venció en NJPW. Yo digo que tengamos una lucha a dos de tres caídas. En algún lugar neutral. Y lo dejo ahí.

«Vamos a buscar un promotor. ¡Cualquier promotor en el mundo que quiera hacer una lucha a dos de tres caídas enter Bryan Danielson y Zack Sabre Jr.! ¡Vamos a encontrar la forma de hacerlo! Gracias, chicos. Y Dios bendiga New Japan, ¡amo este lugar!»