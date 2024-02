R-Truth revela el origen de Tom y Nick Mysterio

R-Truth regresó a WWE en Survivor Series 2023, y ha tratado por todos los medios de convertirse en miembro de The Judgment Day, aunque no ha sido formalmente aceptado. No obstante, también ha estado haciendo equipo con The Miz, renovando la asociación que tuvieron a finales del 2011, cuando trabajaron bajo el nombre de Awesome Truth. En todo caso, se ha convertido en uno de los actos más hilarantes en la programación semanal de WWE.

► Rob Fee y R-Truth dieron nacimiento a Tom y Nick Mysterio

R-Truth ha estado involucrado activamente en la historia actual de The Judgment Day en Monday Night RAW, y de manera hilarante, llamó a Dominik Mysterio como «Tom y Nick», que fonéticamente suena de forma muy similar cuando se pronuncia rápidamente en inglés, aunque la historia siguió su curso, a tal punto que incluso salió una camiseta en WWE Shop con Tom y Nick como dos personas separadas.

Durante una entrevista reciente en Rush Hour Morning, R-Truth le dio crédito a Rob Fee y a él mismo por el nombre humorístico de «Tom y Nick Mysterio», destacando que si los hace reír, es probable que divierta a todos en el negocio de la lucha libre. Rob Fee ha estado como Jefe Creativo en WWE desde octubre de 2022.

«Éramos Rob Fee y yo. Cuando dijo el nombre al principio, ambos nos reímos, sabíamos que funcionaría. Una cosa es el negocio de la lucha libre: si nos reímos de ello, sabemos que todos se reirán de ello. Así es como elegimos y elegimos. No puedo atribuirme el mérito de todo eso”.