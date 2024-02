Dominik Mysterio desconoce sus planes para WrestleMania 40

Dominik Mysterio es uno de los luchadores que mejor ha evolucionado en este 2023 gracias a su asociación con The Judgment Day. Es el rudo más odiado y recibe abucheos de todo el mundo de la lucha libre profesional, lo cual ha generado reacciones positivas al interior de la WWE, y esto le valió recientemente una renovación contractual.

► Dominik Mysterio sigue destacándose en The Judgment Day

WrestleMania 40 está en el horizonte y ya se están trazando algunos planes, pero Dominik Mysterio no tiene nada definido por el momento. De hecho, la única miembro de The Judgment Day que tiene algo que hacer en el evento (o tendría, si sale airosa de su combate en Elimination Chamber) es Rhea Ripley, en calidad de Campeona Mundial.

Durante una entrevista reciente en K100 con Konnan y Disco, Dominik Mysterio habló sobre sus planes para WrestleMania 40, y admitió que no está seguro de qué es lo que hará en el evento. A pesar de la incertidumbre, el ex campeón norteamericano NXT expresó un total agradecimiento por lo que está viviendo con The Judgment Day.

«No tengo idea de lo que estoy haciendo en Mania. Realmente no entiendo nada cuando se trata de creatividad y esas cosas. Dígame qué hacer y haré todo lo posible para salir y hacer que se vea lo mejor posible lo mejor que pueda”.

“No estoy en condiciones de hacer política. Tengo mucha suerte de estar en la posición en la que estoy, así que no voy a tocar a ningún oso ni a ningún dedo ni nada por el estilo. Dime qué hacer y estoy aquí por eso. Estoy feliz. Me lo estoy pasando genial, especialmente con el equipo con el que lo hago. Me he convertido en un verdadero amigo de todos allí. Entonces, siendo capaz de salir y divertirse y vencer a la gente de la gente, me estoy divirtiendo «.

Faltan menos de dos meses para WrestleMania 40, por lo que WWE bien puede tener algún plan para el ex Campeón Norteamericano NXT, en función de cómo se desarrollen los ventos en las semanas que vienen.