Seth Rollins: «Lo haría mejor que CM Punk en UFC»

Seth Rollins habla de WWE y UFC. Cree que los peleadores no tienen la suficiente resistencia para ser luchadores. Y que lo haría mejor que CM Punk en la jaula. Todo ello hablando con Marc Raimondi en ESPN mientras se recupera de una lesión para poder exponer el Campeonato Mundial de Peso Pesado en WrestleMania 40.

► Seth Rollins sobre la UFC

«No. No tienen la resistencia para eso. No luchan cada fin de semana. Este campeonato va a todas partes. Va a lugares como Biloxi. Especialmente las principales estrellas allí, son tratadas de cierta manera. Eso está bien, ese es su estilo, eso es lo que les funciona, lo entiendo, luchan tal vez una o dos veces al año. Están locos, pelean tres veces al año. Luchar más de 100 veces al año, visitar todas esas ciudades, aún así poder entrenar, aún así poder hacer todos los medios, es una industria agotadora. No quiero menospreciar a Ronda Rousey porque amo a Ronda y ella hizo mucho por nuestra industria, por las mujeres en nuestra industria, y por la industria de la lucha en general, pero fue difícil para Ronda. Ella lo intentó con todas sus fuerzas y fue difícil para ella. Me encantaría que alguien viniera y lo intentara si crees que puedes aguantar, pero es difícil».

Cuando le preguntaron si quería desafiar a alguien, Seth respondió: «Los desafiaré a todos. No me importa. Pruébenlo. No puedo hacer lo que ellos hacen. Yo entraría allí y sería noqueado y sometido en dos segundos. Probablemente me iría mejor que a Punk [CM Punk], pero aún así perdería, muy probablemente. Ellos tampoco pueden venir y hacer lo que hacemos nosotros. Son el mismo paraguas, pero dos mundos totalmente diferentes.»