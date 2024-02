Finalmente se revelaron las rivales que las Chicas Indomables (Lluvia y Jarochita) enfrentarán en su presentación estelar dentro de la gira «Fantasticamanía 2024».

► Chicas Indomables vs Oedo Tai

Se trata de Starlight Kid y Ruaka de la facción Oedo Tai de Stardom; ellas son las designadas a enfrentar a las Chicas Indomables del CMLL.

Los dos equipos se medirán en la función que NJPW y el CMLL presentarán el 17 de febrero en el Makuhari Messe en Chiba. Ruaka y Starlight Kid también se presentarán por primera vez en un evento de NJPW y qué mejor que en un combate contra las Campeonas Nacionales de Parejas, en un choque no titular de 20 minutos de duración.

El anuncio de su inclusión a «Fantasticamanía» vino después de la victoria que Starlight Kid y Ruaka tuvieron hoy 12 de febrero en la función que Stardom ofreció en la ciudad de Toyohashi en la prefectura de Chiba, donde se impusieron a la dupla de Maika y Waka Tsukiyama.

Ambas se mostraron muy emocionadas por medirse ante las Amazonas mexicanas, en una batalla que resultará histórica para ambos equipos. Y no dudaron en lanzar sus desafíos.

Ruaka de 19 años declaró rotundamente:

Voy a robar las máscaras de esas dos, quiero exponer sus ancianos rostros, pisotearles la cabeza y comer tacos.

Starlight Kid de 22 años y también enmascarada dijo:

El 17 de febrero asistiremos al Korakuen Hall a Fantasticamanía de NJPW representando a Stardom. Como la única mujer enmascarada de Stardom, mostraré la presencia de Oedo Tai. Me siento como una campeona y dejaré mi huella en NJPW; al final, lo importante es ganar y eso es lo único que importa. Y como dice Ruaka, les quitaremos sus máscaras y observaremos el momento histórico en el que una enmascarada les quita las máscaras a otras enmascaradas.

El cartel completo queda así:

NJPW, 17.02.2024

Makuhari Messe International Exhibition Hall 1

1. Lluvia y La Jarochita vs. Starlight Kid y Ruaka

2. Tomoaki Honma, Difunto y Ryusuke Taguchi vs. Tetsuya Naito, Yota Tsuji y KAMAITACHI

3. Hiroshi Tanahashi, Atlantis Jr., Dark Panther y YOH vs. Hechicero, OKUMURA , Yoshinobu Kanemaru y SHO

4. Soberano Jr. y Brillante Jr. vs. Templario y DOUKI

5. Relevos Increíbles: Mistico, Mascara Dorada y Francesco Akira vs. Rocky Romero, El Desperado y Tiger Mask

6. Torneo de Parejas de Facciones – 3er lugar:

7. Torneo de Parejas de Facciones – Final: