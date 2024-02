Ricky Starks: «Adam Copeland se vio como estúpido»

Durante el episodio de AEW Collision del 14 de octubre de 2023, Adam Copeland y Ricky Starks tuvieron un ardiente intercambio de palabras del que resultaron verdaderamente enojados el uno con el otro. La situación no fue a más -ambos luchadores no han tenido tampoco un combate hasta ahora- y realmente en estos meses no hemos vuelto a hablar de lo ocurrido. Pero hoy 12 de febrero de 2024 volvemos a ella porque por ella le preguntaron recientemente al «Absolute» en Hold The Mayo.

Adam Copeland just called Ricky Starks the Vanilla Midget version of The Rock. HAHA, WHAT A BACK AND FORTH.https://t.co/MHEB7Q4Ybt — Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) October 15, 2023

► «Adam Copeland se vio como estúpido»

«Ya sabes cómo es. Es como, estoy tratando de decidir cómo quiero dirigir mi carrera en este punto [sonríe]. Lo dije en el momento, pero para mí no fue gran cosa. La respuesta después, quiero que sepas, ¿sabes cuando estás bromeando con tus compañeros y se están picando entre sí, y puedes ver que les duele un poco? Si lo vuelves a ver, llevaba mis gafas puestas y dije ‘vale’. [encoge los hombros]. Puedes ver por mi respuesta que pensé, ‘Vaya, eso realmente me sorprendió’, y luego seguí adelante. No me afectó mucho. Es solo una de esas cosas.

«Te lo aseguro, su respuesta no me afectó, no me desanimó. Si acaso, él se veía estúpido llamándome como lo hizo. Realmente desearía haberle respondido, lo pensé después, ojalá le hubiera dicho: ‘Oye, en realidad soy negro. Así que estás equivocado. Lo siento’. Fue gracioso.»

Por lo que sabemos, no existe ningún problema actualmente entre los dos luchadores, así que veremos si pronto trabajan juntos en AEW. Ambos son dos de las piezas fundamentales de Collision actualmente y podrían no tardar mucho en colisionar; no en disputas de equipos como entonces sino individualmente. En estos momentos, Adam Copeland está buscando trabajar con todo el mundo, desde los más jóvenes a los más veteranos. Ricky Starks acaba de perder el Campeonato Mudial de Parejas.