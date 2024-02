Ricky Starks: «Quiero ser Campeón WWE, pero…»

Ricky Starks habla de su meta de ser Campeón AEW, pero también de cómo las cosas cambian cuando revela lo que quiere en voz alta, así como de que si bien posee libertad creativa en la empresa también disfruta trabajando dentro de una estructura. Todo ello lo trata en una reciente entrevista con Forbes mientras se prepara para que él y Big Bill expongan el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Sting y Darby Allin en un Tornado Tag Match el próximo miércoles en Dynamite.

► Las metas de Ricky Starks

«He dicho públicamente cuánto deseo luchar contra Kenny Omega, y tal vez deba dejar de hacerlo porque cada vez que hablo sobre alguien que quiero enfrentar en público, todo cambia.»

«Me preguntaron sobre mis metas y no puedo decirlas porque cada vez que establezco una, cambia de inmediato. Me encantaría decir que tengo objetivos, pero realmente no los tengo. Obviamente, me encantaría ser el Campeón Mundial de AEW, pero cada vez que fijo una meta, nunca termina yendo como lo había imaginado. Así que creo que voy a probar algo diferente.»

«Hay muchas cosas en las que doy mi opinión, pero también es bueno tener estructura. Soy alguien a quien le gusta tener un plan y esquemas.»

No sabemos si es un paso que el «Absolute» quiere dar pero recientemente hemos estado hablando de él en relación a WWE, primero porque Cody Rhodes dijo que le gustaría tenerlo en su actual compañía. Y después porque el luchador compartió su alegría por el éxito de Jade Cargill, a quien dice su mejor amiga, en la misma. Puede que una de las metas que Ricky Starks no quiere compartir para que las cosas no cambien sea precisamente ser una Superestrella.