Hechicero responde a Zack Sabre Jr. con un desafío

«Entonces, Bryan, diviértete. Pero también, Bryan, he vencido a Hechicero. Pero si tienes algún problema con ese Hechicero, este año voy a ir a Arena México. Si quieres un poco de llaveo, vendré y te someteré en Arena México. Pero primero, Bryan, vuelve a Japón. Deja de cavar almejas». Esto le decía Zack Sabre Jr. a Bryan Danielson después antes de la victoria de este ante Hechicero en AEW y también antes de vencer al «American Dragon» en NJPW.

► Hechicero responde a Zack Sabre Jr.

Sin quererlo, Hechicero se ha metido en esta historia y no piensa no aprovecharlo. En la conferencia de prensa de Fantástica Manía 2024 le envió un mensaje a «The Best Technical Wrestling in the World». Ahora solo faltaría que se anunciara una lucha entre ellos.

«Damas y caballeros, el CMLL ha regresado a Japón para Fantástica Manáa. Junto a Soberano Jr y «Azúcar» Rocky Romero, demostramos que los mejores técnicos (Volador Jr & Atlantis Jr) tuvieron que respaldarse con Templario, quien es un rudo. Mientras estamos en ello, Zack Sabre Jr. dijo que quería ir a la Arena México, que era el mejor luchador técnico y que iba a derrotar a Hechicero. Zack Sabre, han pasado seis años desde la última vez que nos vimos. Hechicero evoluciona constantemente, soy un luchador muy diferente al que conociste en el pasado. Felicidades por tu lucha contra Bryan Danielson anoche, fue excelente, pero el mejor luchador técnico soy yo, soy Hechicero, así que deja de pelear por quién es el mejor, porque yo estoy aquí. Vine a Japón para luchar cuando quieras.»

Hechicero y Zack Sabre Jr. lucharon una sola vez hasta ahora, en el evento PWG Smokey And The Bandido en 2018, resultando victorioso el de Inglaterra. Veremos si tenemos novedades próximamente sobre una revancha en Japón. O en México.