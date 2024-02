Matt Riddle sobre acusaciones contra Vince McMahon: «El tipo es un maníaco»

Las acusaciones contra Vince McMahon por tráfico sexual y otros abusos ha hecho que muchos en la industria de la lucha libre hablen del tema; uno de ellos es Matt Riddle, quien no se tentó el corazón para hablar de su ex jefe.

En entrevista, Matt Riddle, quien trabajó para la WWE durante el periodo en que supuestamente ocurrieron los incidentes entre Vince McMahon y la trabajadora de WWE que lo denunció (marzo de 2019 – marzo de 2022), fue cuestionado sobre su reacción ante las acusaciones impactantes contra el ex presidente ejecutivo de la WWE en el programa Main Event.

El escándalo ha llevado a McMahon a renunciar a su cargo como presidente de TKO, preparando ahora su defensa ante las acusaciones. Riddle, sin embargo, señaló que las actitudes de McMahon se reflejaban en sus segmentos televisivos.

«Sinceramente, si ves cualquiera de sus actuaciones en el ring, las cosas que dijo e hizo, la lógica te lo diría por sí sola«.

«Cuando veo a Vince hacer todas las cosas que ha hecho en los años 80, 90 y principios de los 2000, no me sorprendió. Algo de eso, un poco, pero sí, el tipo es un multimillonario que posee una empresa. Lo ha hecho todo. Lo he visto todo y quiere hacer más y ver más.»

«No me sorprende. El tipo era un maníaco«, concluyó Riddle, ofreciendo sus breves comentarios sobre la situación.