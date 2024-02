Zack Sabre Jr.: «En 2024, cambiaré la lucha libre»

Antes de NJPW The New Beginning in Osaka, Zack Sabre Jr. decía que vencer a Bryan Danielson culminaría su carrera como luchador profesional hasta ahora. Pero no hablaba de qué continuaría para él logrando ese gran triunfo. Sí lo hizo en la conferencia de prensa después del evento y «The Best Technical Wrestler in the World» reveló que tiene la intención de ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP para ser el máximo representante de New Japan y cambiar el panorama de la lucha libre.

► El 2024 de Zack Sabre Jr.

«Desde ese primer combate con Bryan, mi carrera despegó y nunca he mirado atrás. Luego Bryan decidió hacer algo aún mejor y se fue a la mayor compañía de lucha libre profesional del mundo, que se negó a llamar lo que hacemos lucha libre profesional. Pero Bryan, a través de cada obstáculo, se convirtió en el luchador más importante del mundo entero, y toda la industria está en deuda con todo lo que ha hecho. En ese tiempo, Bryan fue a trabajar para la mayor empresa de lucha libre del mundo y antes de ser millonario, rechacé cada oferta de cada gran compañía porque creo en algo diferente. He dedicado toda mi vida adulta, toda mi vida desde los 14 años, a una visión de la lucha libre profesional que ni siquiera he comenzado a completar.

«Dedicaré el resto de mi vida a este deporte. No espero agradecimientos, ni adulación por ello, y algún día, desapareceré y nunca volverán a oír hablar de mí. Pero hasta ese día, cada día, me encontrarán en New Japan Pro-Wrestling, cambiando el concepto de lo que puede ser la lucha libre profesional. Mientras hago eso, mientras que todos los demás van a hacerse millonarios, yo me quedo. Probablemente por estupidez, probablemente en parte porque no creo en el capitalismo. El dinero no me interesa, la lucha libre profesional sí. En 2024, voy a ganar el Campeonato Mundial Peso Pesado IWGP y voy a cambiar todo el panorama de la lucha libre profesional«.