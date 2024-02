Tras enfrentarse en AEW WrestleDream 2023, Zack Sabre Jr. intentará vengar aquella derrota con Bryan Danielson en The New Beginning in Osaka. Camino al combate y al evento, «ZSJ» habló recientemente con Tokyo Sports y dijo que esta próxima lucha será la más grande de su carrera hasta ahora.

► Zack Sabre Jr. vs. Bryan Danielson 2

«No es una exageración decir que este es el combate más importante de mi carrera hasta ahora. Es la culminación de mi trabajo de toda la vida desde que tenía 14 años.

«Perder este combate significaría que mi filosofía y mi esfuerzo de toda la vida han fracasado. Este combate es de suma importancia para mí.»

«Por eso, solo hay un resultado posible. Debo derrotar a Brian por sumisión. Tengo que escucharlo rendirse y hacer que admita que soy un mejor luchador técnico.»

► The New Beginning in Osaka

El nuevo evento de New Japan Pro-Wrestling se llevará a cabo este domingo 11 de febrero en el Osaka Prefectural Gymnasium (Edion Arena Osaka) en Osaka, Japón.

1. Toru Yano y YOH vs. Ryusuke Taguchi y Oleg Boltin

2. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Great-O-Khan y Callum Newman

3. Shota Umino, El Desperado, Master Wato y Tomoaki Honma vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi y SHO

4. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

5. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii (c) vs. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

6. IWGP Tag Team Title: Hikuleo y El Phantasmo (c) vs. KENTA y Chase Owens

7. Special Singles Match: Zack Sabre Jr. vs. Bryan Danielson

8. Cage Match: Will Ospreay, Jeff Cobb, HENARE, TJP y Francesco Akira vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney

TOMORROW New Beginning in Osaka sees Tanahashi vs Okada for one more round, ZSJ vs Bryan Danielson, United Empire vs War Dogs in a steel cage and more! LIVE in English on @njpwworld!https://t.co/YvprT45NuF#njpw #njnbg pic.twitter.com/HVg41hzSa7 — NJPW Global (@njpwglobal) February 10, 2024