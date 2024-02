Zack Sabre Jr. no quiere ser solamente el mejor «gaijin» de NJPW

Me remito a lo dicho en anteriores ocasiones. La marcha de Will Ospreay de NJPW supone oportunidad idónea para que Zack Sabre Jr. dé un paso al frente y se convierta en el principal luchador foráneo de la casa nipona.

El pasado diciembre, cuando ya teníamos constancia de ese cambio de aires de Ospreay, ZSJ hizo unas reivindicativas declaraciones a Tokyo Sports, aclarando que él no seguirá los pasos de «The Aerial Assassin».

«Para los luchadores extranjeros, dejar sus hogares es el mayor problema. Nunca lo ha sido para mí. Japón lleva 12 años siendo mi casa, estoy centrado únicamente en alcanzar la cima del puroresu. Este año hice que el título de televisión fuese algo especial. En 2024, haré que ZSJ sea especial. «No he ganado el G1 Climax, no he ganado el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP y no he estelarizado el Tokyo Dome. Esa es mi meta. Junto con vencer a [Kazuchika] Okada y [Bryan] Danielson el mismo año».

► El momento de ZSJ

Hoy, en The New Beginning In Osaka, ZSJ tiene ante sí la oportunidad de reivindicarse con hechos si derrota a Bryan Danielson. Un evento donde además, Ospreay y Kazuchika Okada disputarán sus últimos combates como luchadores de NJPW (si bien «The Rainmaker» guarda un par de fechas extra en su calendario).

Y bajo nueva entrevista con Tokyo Sports como previa del show, el británico apuntó al hueco que Ospreay y Okada dejarán y cómo él podría llenarlo si NJPW así lo desea.

«Okada es probablemente el mejor luchador de nuestra época, Ospreay es probablemente el mejor luchador del mundo ahora mismo, y es ingenuo pensar que no es importante que se vayan. Aunque les apoyo plenamente en sus nuevos retos y mi objetivo sigue siendo el mismo «Si New Japan me apoya, les dedicaré el resto de mi vida. No hay otro lugar en el mundo luchístico que me haga más feliz que Japón. Lo importante de estar en la cima de New Japan es estar no como el mejor luchador foráneo, sino como el mejor luchador en general. Quiero la presión y la responsabilidad que ello implica. He pasado toda mi carrera haciendo eso, y estoy listo. Quiero estar al frente de una renovada New Japan, tanto dentro como fuera del ring. Represento lo que el ‘strong style’ moderno debería ser».