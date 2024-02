Está por ver cómo afecta el despido de Scott D’Amore a TNA pero antes de que se hiciera oficial Mike Bailey no tenía nada más que buenas palabras para él. También señalaba, en una entrevista con Fightful, que el ambiente en el vestidor era fantástico gracias al calendario y a la gerencia.

«No estoy seguro, pero es realmente bueno. Creo que ese tipo de ambiente se contagia. La dirección es servicial y optimista, y todos se tratan con cortesía. También creo que el horario ayuda mucho. La libertad también es beneficiosa. Lo que me encanta de trabajar para TNA es que también puedo hacer fechas independientes con bastante libertad y ayudar a atraer gente de esos shows independientes a TNA. Pero con el horario limitado, y así es como funciona, todos tienen su turno.

