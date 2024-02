En junio del pasado año, Moose decidió renovar su contrato con la todavía por entonces denominada Impact Wrestling. Un mes atrás, cuando la empresa ya había hecho su «rebranding», Moose explicó a Denise Salcedo el porqué de su continuidad.

«Mucha gente no conoce mi relación con Scott [D’Amore]. Scott es una de las razones por las que decidí quedarme con TNA y no marcharme. Una de las mayores razones fue mi relación con Scott . Hace el rol de mi jefe. También hace el rol de mentor, amigo y hermano mayor. Es algo que nunca voy a tener en otro sitio si decido irme».

Pues ahora, Moose ya no lo tendrá tampoco en TNA. Como recogimos ayer, Anthem Sports & Entertainment decidió prescindir de Scott D’Amore, reemplazándolo en el cargo de presidente ejecutivo de TNA por Anthony Cicione, a su vez presidente de entretenimiento de la compañía de medios de comunicación.

Lógicamente, noticia de impacto, nunca mejor dicho. D’Amore, como definió Jordynne Grace vía X (Twitter), era el corazón y el alma de TNA. «Irremplazable», en palabras de la Campeona Mundial Knockouts. Su buen manejo del producto permitió que este luzca hoy día en su mejor forma desde los inicios de la «Spike Era». Y Moose reaccionó así ante tal pérdida.

I’m lost for words…..Shutting down for a few days. ✌🏾