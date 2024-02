Talentos de TNA, enfadados por el despido de Scott D’Amore

En 2024 vamos ya a noticia bomba por semana. Y es que hoy, Anthem Sports & Entertainment ha informado del despido de Scott D’Amore de TNA, cuyo cargo como presidente ahora ocupará Anthony Cicione; a su vez presidente de entretenimiento de la multinacional canadiense.

Y ya sabríamos el porqué de tal movimiento, según revelaron Mike Johnson de PWInsider y Fightful.

Y seguimos con nuestro colega Mike Johnson como fuente. Según el periodista, los trabajadores de TNA han sido informados hoy mismo de la salida de Scott D’Amore, con una reunión vía Zoom no muy satisfactoria.

«A varios talentos de TNA durante la reunión en Zoom se les dijo que D’Amore había ‘dejado’ la compañía, y no fue el caso. Esto no sentó bien a algunos talentos y un luchador dijo que esa no era una buena manera de entablar relación con el vestidor, especialmente porque muchos estaban muy unidos a D’Amore y gustaba a la mayoría […] En la reunión los talentos no pudieron hacer preguntas, lo que podemos confirmar tampoco gustó a algunos talentos.

«El principio de la reunión, cuando los talentos fueron informados de la salida de Scott D’Amore antes de que se unieran los ejecutivos de Anthem, puso muy furiosos a algunos talentos mientras alguno veteranos intentaban calmarlos, diciéndoles que den una oportunidad al nuevo presidente ejecutivo […]»