Matt Hardy recuerda el antiguo vestidor de WWE, el cual considera polémico y malicioso, y cree que The Young Bucks no hubieran sobrevivido en él. El veterano de las cuerdas, actualmente compañero de los hermanos Jackson en AEW, habla de todo ello en The Extreme Life of Matt Hardy.

► La antigua WWE

«Yo incluso usaría un adjetivo más fuerte que contenido. Hubo momentos en que la cultura era maliciosa. Realmente mala… No mucha gente, especialmente con la mentalidad que la gente tiene en esta época, y no lo digo de manera negativa, simplemente la gente es mucho más solidaria, generosa y abierta, y está dispuesta a ayudar a todos y dar oportunidades a todos, ¿verdad?

«Pero la cultura cuando llegamos por primera vez, la forma en que te traían y te ponían a prueba y te sometían a cosas para que te ganaras tu lugar en ese vestuario. Tenías que ganarte un asiento, tenías que ganarte un sitio en ese vestuario. Hubo… hubo algunas cosas que vi durante mis primeros años que… hoy en día la gente sería arrestada por ellas. Era un negocio diferente.

«Verías… cosas donde los chicos tenían problemas, donde tomarían su maleta en cuanto salieran, cortarían su ropa. La pondrían en la ducha. He visto casos en los que los chicos tenían problemas, estaban en las duchas y otros se burlaban de ellos y les decían cosas terribles, los llevaban al límite, los horrorizaban, solo para ponerlos a prueba.»

Quiero decir, he visto muchas cosas a lo largo de los años que estuve allí, que son como ‘Vaya’, mirando retrospectivamente. Hice un segmento con los Bucks en un episodio de BTE antes de luchar contra ellos, creo que en Las Vegas. Pero hubo una parte donde dije ‘Si ustedes hubieran venido cuando nosotros vinimos, nunca lo habrían logrado’. Y fue una afirmación legítima, porque ambos son buenos chicos, ambos son encantadores. Pero como muchas personas no podrían haber sobrevivido a eso. Es increíble. La cultura era simplemente muy diferente.»