WWE no ha ordenado silenciar cánticos contra The Rock, pero en NXT lo hicieron

El pasado lunes en Raw y ayer en NXT, hubo grandes cánticos en contra de The Rock. De hecho, en la función de la marca roja, hasta Michael Cole se animó a decir: «¿Es otra vez 1996?», al escuchar los cánticos de «Rocky Sucks», es decir, «Rocky Apesta», los cuales los fans le decían a Rocky cuando este debutó en WWF.

Sin embargo, en el pasado NXT, los productores televisivos encargados de la transmisión de la marca dorada, blanca y negra, decidieron censurar a los fans. En la trasmisión, cancelaron el audio de la arena en donde los fans abucheaban a Ava Raine, la hija de The Rock, y la inundaban de cánticos de «Rocky Sucks».

► NXT silenció cánticos anti The Rock, por decisión propia

Esto hizo pensar a los fans que WWE había dado la orden de eliminar cualquier cántico anti The Rock o cualquier abucheo contra La Roca, pero según ha revelado Sean Ross Sapp de Fightful Select, la compañía no ha emitido ningún mandado ni decreto oficial a nivel interno, en donde se pida a los productores de las funciones televisivos censurara los fans con cánticos anti The Rock. Estas fueron sus palabras:

«No había una directiva oficial sobre cómo manejar las reacciones anti Rock. Se tomaba caso por caso, con el productor principal tomando las decisiones. Los cánticos del público se silenciaron para Ava Raine».

Recordemos que Raine tuvo que cerrar su cuenta de X, luego de recibir inesperadas e inadmisibles amenazas en contra de su vida por la situación que está ocurriendo, en donde su padre, The Rock, cree que está salvando el cartel de WrestleMania 40 al quitarle el lugar a Cody Rhodes y ser él quien se enfrente ante Roman Reigns en WrestleMania.