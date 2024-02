Primeras luchas anunciadas para TNA No Surrender 2024

Quedó atras la cita de «rebranding» Hard To Kill, el primer episodio televisivo de su nueva era, y ahora TNA tiene en agenda No Surrender, siguiente especial del calendaro para la empresa.

Hard To Kill reseteó de algún modo el panorama titular, con las victorias de Moose y Jordynne Grace sobre Alex Shelley y Trinity, respectivamente, coronándose nuevos máximos monarcas.

Pero si bien la otrora Naomi ya tuvo su revancha la semana pasada, el integrante de Motor City Machine Guns quiere cobrársela en No Surrender, como pudo confirmarse ayer durante iMPACT on AXS TV.

Mientras, Grace no se verá exenta de defender el Campeonato Mundial Knockouts sobre dicho evento, y enfrentará allí a Gisele Shaw, vencedora de la lucha Ultimate X realizada en Hard To Kill, por la que obtuvo una oportunidad titular.

Restan todavía tres semanas hasta TNA No Surrender 2024, a celebrarse el 23 de febrero desde el Alario Center de Westwego (Louisiana, EEUU), pero su menú luchístico ya presenta una primera estampa.

BREAKING: @TheMooseNation will defend the TNA World Championship against @AlexShelley313 on February 23rd at #NoSurrender LIVE on TNA+ and YouTube for IMPACT Ultimate Insiders!



Get TNA+: https://t.co/VpfTemyOYk



Be there LIVE: https://t.co/BnKNO0R4tu pic.twitter.com/Hfy3h13Xb7