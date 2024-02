Ha sido concluir enero, un mes de muchas especulaciones sobre el futuro de varios talentos, y resolverse, aparentemente, el misterio en torno a Kazuchika Okada y Mercedes Moné.

Según expuso ayer Dave Meltzer ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio, «The Rainmaker» y «The CEO» han firmado con AEW, y únicamente Vince McMahon impidió que conociéramos ya el anuncio oficial.

Como igualmente comentamos, Tony Khan hará el próximo miércoles en Dynamite uno de sus grandes anuncios, y cabe entonces la gran probabilidad de que Okada y Moné sean los protagonistas del mismo, dando cuenta AEW de la contratación de ambos.

Okada tendrá sus últimas fechas con NJPW el 23 y 24 de febrero del presente mes, por ello está cobrando fuerza el rumor de que Revolution (3 de marzo) verá su debut como «All Elite» junto al de Moné.

Aunque en las últimas horas Fightful y Andrew Zarian han revelado que se espera el estreno de Moné con AEW «seguramente tras el PPV Revolution». Previsión que casa con la publicada por Mike Johnson de PWInsider una semana atrás.

«Hablando con las mismas fuentes que originalmente nos confirmaron que Moné debutaría con New Japan Pro-Wrestling en el evento Wrestle Kingdom de 2023, nos han contado que Moné volverá a trabajar en la lucha libre en marzo, y ‘no para WWE‘. Contaron a PWInsiderElite.com que ella planea visitar Japón (nos dijeron ‘visitar’, así que esto no significa que vaya a luchar, por lo que sabemos) y se espera que luego haya un gran regreso a los Estados Unidos. Cuando preguntamos si esto significa que va camino de AEW, nos dijeron que no podían confirmarlo. También preguntamos si iba camino de TNA y nos especificaron que no. Así que pueden sacarse algunas conclusiones. Moné ha firmado o bien firmará pronto con AEW y se espera que vuelva a ponerse delante de las cámaras este marzo, si no antes».