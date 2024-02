Bruce Prichard recuerda la asociación entre WWE y Playboy

Si bien WWE actualmente es un producto del tipo «PG» (apta para todo público), no siempre fue así. De hecho, la programación regular de la compañía tenía censura durante la Attitude Era (desde finales de la década de los 90), mostrando en su programación signos de violencia y contenido explícito sexual. Respecto a esto último, varias luchadoras en su momento posaron para la famosa revista para adultos Playboy, por ejemplo, Sable, Chyna, Torrie Wilson, Maria Kanellis, entre otras.

► WWE y Playboy se asociaron durante la Attitude Era

Como miembro del equipo creativo de la WWE en la época de los 90 y 2000, Bruce Prichard estuvo presente cunando fue la «era Playboy» de la WWE. Durante un episodio reciente de Something to Wrestle With, Prichard explica por qué WWE y Playboy estaban listos para asociarse durante ese período, agregando que la misma culminó de manera natural y no debido a la política PG que adoptó la compañía en la década del 2010.

«Creo que fue natural. Tienes mujeres hermosas que son mujeres atléticas que aparecen en la televisión todas las semanas y que definitivamente son dignas de Playboy, si no mejores que muchas modelos de Playboy. Creo que fue un ajuste natural, y probablemente no hubiera sucedido porque era una época en la que trabajabas para familias…»

«Pero Playboy también había limpiado su actuación, hasta el punto de intentar no ser tan atrevido como, digamos, Hustler u otras revistas que existían. Intentaron ser un poco más exclusivos… En mi opinión, fue una matrimonio que estaba esperando a suceder y uno natural.»

«Todo sigue su curso. No hubo un gran estallido (para el final), no hubo disputa ni nada parecido. Simplemente era el momento».