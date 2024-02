Bruce Prichard fue sometido a cirugía de tríceps

El directivo de WWE y uno de los ejecutivos más importantes de la compañía, Bruce Prichard, de 60 años de edad, fue sometido a una cirugía de tríceps el día de ayer. Así lo anunció a los fans, Conrad Thompson, en la más reciente edición del podcast semanal Something to Wrestle with Bruce Prichard.

En este podcast, el ejecutivo de WWE habla de sus experiencias durante todo el tiempo que ha estado en el mundo de la lucha libre profesional, aunque, realmente, no es una fuente confiable al momento de narrar historias o de contar anécdotas.

► Bruce Prichard está alejado de WWE por incapacidad médica

Esta es la tercera cirugía de Prichard en los últimos dos años. Prichard venía de una segunda cirugía de hombro a finales diciembre, y empezó rehabilitación física el día de Navidad, pero sufrió una lesión en su tríceps y tuvieron que operarlo.

Hace unos días, Prichard fue tendencia en X luego de que Ronda Rousey dijera que si Prichard seguía trabajando en WWE después de lar enuncia de Vince McMahon, eso significaba que McMahon todavía tenía control sobre todo lo que pasaba en WWE, pues según la ex UFC, de esta forma fue que McMahon controló WWE después de su primera renuncia.

Thompson y Prichard esperan grabar una nueva edición de su podcast este sábado. Desde SÚPER LUCHAS enviamos nuestros mejores deseos a Bruce Prichard para una pronta recuperación.