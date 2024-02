Wardlow podría tener un menisco desgarrado

En la más reciente edición del Dynamite de AEW, vimos una buena lucha entre Wardlow y Komander. Sorpresivamente, el mexicano pudo hasta dominar a Wardlow, por lo que ya el ahora miembro de The Undisputed Kingdom no tiene superpoderes.

Sin embargo, otro punto a resaltar, es que en redes sociales hubo preocupación porque, durante un powerbomb al enmascarado, una de sus rodillas pareció haberse doblado. Incluso, los comentaristas del show se preocuparon en demasía por lo ocurrido.

► Wardlow niega lesión, pero podría tener algo más en su rodilla derecha

Desde ese punto, Wardlow quedó cojeando, pero por fortuna, pudo acabar el combate. Eso sí, Wardlow se fue cojeando tras bambalinas. A través de su cuenta de X, Wardlow tranquilizó a los fans, y dejó este mensaje:

A normal man’s knee would be ruined. I’m no normal man. I’m still coming for the heavyweight title. And there’s nothing and no one that can stop me. Knee is just fine 🐺 #AEWDynamite

— Wardlow (@RealWardlow) February 1, 2024