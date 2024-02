No hay descanso en TNA, y su calendario, con un evento especial por mes, permite que siempre exista un nuevo «checkpoint» en el horizonte hacia el que conducir las historias. Ahora, el siguiente es No Surrender, previsto para el día 23, y la empresa ya ha comenzado a dar cuenta de su cartel tras lo sucedido anoche durante otro episodio notable, con un primer choque de duplas entre ABC y Grizzled Young Veterans de la serie al mejor de tres por el Campeonato Mundial de Parejas TNA como guinda.

.@JamesDrakePro and @ZackGibsonGYV take the lead by winning match #1 in the TNA World Tag Team Championship best-of-3 series against #ABC! #TNAiMPACT pic.twitter.com/zkG5kRnIc7