Robert Whittaker confiado en pelear con Paulo Costa

El ex campeón de peso medio de la UFC Robert Whittaker espera estar frente a Paulo Costa la noche del 17 de febrero.

Whittaker se dirigirá a Anaheim en busca de una victoria de rebote, después de haberse quedado a las puertas de otra oportunidad de recuperar el título de las 185 libras contra el ahora campeón Dricus Du Plessis en el UFC 290 el pasado mes de julio.

Si quiere aspirar a la revancha contra el sudafricano, «La Parca» deberá pasar por encima de Paulo Costa. El combate entre ambos está programado para el UFC 298, lo que supone un cambio de planes respecto a la pelea que habían programado inicialmente para el pasado mes de febrero en Australia.

En aquella ocasión, una disputa contractual con la promoción retiró a «Borrachinha» del evento e impidió a Whittaker disputar su combate en casa.

Dicho esto, muchos podrían perdonar a Whittaker por su aprensión a enfrentarse al brasileño por segunda vez. Pero el ex campeón espera que Costa llegue al octágono.

► Whittaker sobre Costa: «Es una buena pelea para él

Durante una reciente aparición en The MMA Hour con Ariel Helwani, Whittaker miró hacia adelante a su primera asignación de 2024 y reaccionó a la admisión de Costa de que aún no había firmado el contrato para UFC 298 a principios de este mes.

A pesar de eso, y la reputación del brasileño de peleas que se caen, «The Reaper» no está preocupado de que un rayo caiga dos veces en lo que respecta a su enfrentamiento.

«La verdad es que no me preocupa. Lo de los contratos y la firma de los mismos es siempre muy curioso. Ni siquiera sabía que eso existiera. No he firmado» o lo que sea», dijo Whittaker. «UFC viene aquí y me dicen: ‘Oye, ¿quieres pelear con X en esta fecha’, y yo digo que sí, ¿verdad? Cuando digo que estoy dentro para algo, eso es todo, estoy abajo. No importa si firmo el contrato hoy o dos días antes de la pelea, he dicho que estaré allí, eso es lo que hago.

«Si me preocupaba o no que realmente se cayera, la verdad es que no», continuó Whittaker. «Como otras veces, pelearía con alguien. UFC me haría pelear con alguien. Y creo que es una buena pelea para él, creo que es una buena pelea para mí; ambos somos pesos medios de alto nivel, ambos tratando de trabajar nuestro camino de regreso a la parte superior de la cadena alimentaria. No veo ninguna razón para que él no (se presente)«.

Al no haber compartido el octágono ni con Du Plessis ni con su rival más reciente, Sean Strickland, Costa tiene mucho que ganar si sale victorioso del UFC 298 el mes que viene.

Con «Stillknocks» ganándose su oportunidad de ser campeón con un nocaut sobre Whittaker, quizás «Borrachinha» podría verse compitiendo con el oro en juego a finales de este año si repite la hazaña del sudafricano el 17 de febrero.