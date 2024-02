Adam Cole: «MJF me ha copiado toda su carrera»

Adam Cole se encargó de acabar la carrera de MJF. Al menos, en AEW. Y, al menos, de momento, pues el luchador lleva desaparecido desde finales de 2023, cuando en el PPV AEW Worlds End, Samoa Joe le quitó el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, y luego, su mejor amigo, Adam Cole, se reveló como El Demonio y líder de la facción The Undisputed Kingdom.

Ahora, a través de redes sociales, Cole compartió un video en donde se puede ver a MJF insultando al público durante un show de AEW. Esto era una característica movida que hacía Cole para calentar a los fans, durante su paso por el mundo independiente, que fue de larga data.

► Adam Cole asegura que MJF lo ha imitado toda su carrera

Cole aprovechó este tuit para enviar un mensaje sus fans y compañeros de profesión, diciendo que MJF lo llevaba imitando toda su carrera. Este fue el mensaje y así fue el GIF que provocó la reacción de Cole:

«MJF me ha imitado toda su carrera. En serio, ¿qué se cree?»

De momento, lo único que se sabe de MJF es que está fuera del ring para sanar de un montón de heridas y lastimaduras en su cuerpo. Por otra parte, se esperaba su debut en WWE durante el Royal Rumble 2024 pero este no ocurrió, así que existen muchas posibilidades de que el luchador renueve contrato con AEW, si no es que lo hizo ya en agosto pasado luego de All In como tanto rumoran los fans.