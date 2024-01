No pudo comenzar de mejor manera la nueva TNA su andadura televisiva, como de costumbre —algo que no ha cambiado— vía AXS TV. Un episodio muy completo donde destacaron, como en las buenas historias, su principio y su final, con una lucha «scramble» de la División X y una revancha entre Josh Alexander y Will Ospreay, además de dar continuidad a las implicaciones de nuevos talentos como Xia Brookside, Ash By Elegance o Grizzled Young Veterans.

► El Impacto de TNA

SCRAMBLE POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Jake Something derrotó a Laredo Kid, Hijo del Vikingo, Mike Bailey, KUSHIDA y Trey Miguel . Something endosó su remate (Into The Void) sobre Kid para llevarse la victoria. Excelente decisión que Something saliera ganador, talento muy infravalorado.

Will Ospreay concedió unas palabras ante el micrófono de Gia Miller, asegurando que vencería una vez más a Josh Alexander.

Vídeo promocional de Ash By Elegance sin demasiada sustancia, obviando los atributos femeninos de la gladiadora.

Gail Kim aconsejó a Gisele Shaw que no necesita de Savannah Evans ni de Jai Vidal para triunfar.

Xia Brookside derrotó a Tasha Steelz . La web oficial de TNA califica de «huge» este triunfo de Brookside. Veremos si significa algo.

AJ Francis y DJ Whoo Kid, en la previa de Hard To Kill, asaltaron a Joe Hendry, y este busca venganza.

Grizzled Young Vets derrotaron a Eric Young y Frankie Kazarian . ¿Puede que Zack Gibson y James Drake hayan firmado con TNA? Interesante que dentro de este producto se hagan llamar Grizzled Young Vets y no Grizzled Young Veterans (nombre con el que compiten en el resto de escenarios), con ese Vets como abreviatura de Veterans. Un golpe accidental de Young a Kazarian hizo que en el poscombate, «Kaz» atacara a Young.

The System, en un restaurante, brindaron por el 2024 que según ellos se les presenta.

Segmento a continuación para Nic Nemeth, quien se vio interrumpido por Steve Maclin, hasta que el «Showoff» se enfadó y lo tumbó con su ZigZag (ahora renombrado Danger Zone). Otra buena decisión creativa la de que Maclin sea el primer rival de Nemeth en TNA.

Trinity hará uso de su cláusula de revancha contra Jordynne Grace la semana que viene.

PCO derrotó a Jai Vidal . Trámite para el frankenstein francocanadiense.

Motor City Machine Guns harán equipo con Kazuchika Okada el próximo jueves, yendo contra The System (combate grabado el pasado domingo en Snake Eyes).

Josh Alexander derrotó a Will Ospreay . Y acierto final del show que Alexander saliera con el brazo en alto. Enorme mano a mano, digno de un G1 Climax o del estelar de un gran PPV. Qué infravalorado está también Alexander, sólo por el mero hecho de competir en TNA.

Como epílogo, Scott D'Amore proclamó que TNA está muy viva, ante el aplauso de los fans. Broche de oro.