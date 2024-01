Apenas ganó nada WWE en 2022 programando a Mickie James dentro del Royal Rumble femenil, pero este 2024, no puede tildarse de altruista la inclusión de Jordynne Grace. TNA vive su mayor momento de popularidad en años, impulsada por su «rebranding», y WWE lo sabe.

Más allá de los beneficios para ambos productos, Grace supuso uno de los mejores «highlights» de todo el evento, pues tuvo un desempeño brillante y de paso elevó la imagen de Bianca Belair, quien logró eliminarla de la contienda.

Tras aquella visita de James dos años atrás, y con la excepción de un vídeo pregrabado de AJ Styles durante Slammiversary 2022, no volvimos a ver a ningún otro talento bajo contrato con TNA en WWE, ni viceversa, hasta la participación de Grace el pasado sábado. ¿Cabe esperar entonces hasta Royal Rumble 2025 o 2026?

Aún con la resaca de su mediático debut en WWE, Jordynne Grace es hoy eje conductor de un artículo publicado por Fightful, donde, tras relatar su experiencia bajo los focos del otrora Imperio McMahon, «The Juggernaut» responde a la pregunta planteada anteriormente. Y la Campeona Mundial Knockouts se muestra optimista.

«No tengo información interna ni nada, pero tengo un buen presentimiento . Pienso que todos salimos ganando . No hay nada malo que pueda darse de una relación entre TNA y WWE. TNA obtiene exposición y capacidad de representar su marca. WWE consigue hacer algo genial para la comunidad luchística ».

Semanas antes de Royal Rumble, cobró fuerza el rumor de que WWE y TNA anunciarían un acuerdo de colaboración formal, al estilo del que mantienen NJPW y AEW, con intercambios de talentos e incluso un show conjunto. Por ahora, sólo una utopía para quienes desean ver un Becky Lynch vs. Masha Slamovich. Eso sí, Grace asegura que el Universo WWE volverá a verla.

