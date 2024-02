El lamento de Anna Jay por el fracaso de JAS en AEW

Sin intención de comparar ambas facciones, la Jericho Appreciation Society, como The Pinnacle, lo tenía todo para tener más éxito del que tuvo en AEW. Al final, todos decidieron decir adiós a Chris Jericho en lo que fue una suerte de conclusión de lo que habían estado construyendo durante bastante tiempo.

En la actualidad, con algunas reuniones ocasionales, cada integrante está buscando su camino. Sin ir más lejos, el mismo Jericho perdió anoche en Dynamite ante Konosuke Takeshita. Por otro lado, Daniel García está persiguiendo el Campeonato TNT. A Angelo Parker lo tenemos enamorado de Ruby Soho. Jake Hager y Matt Menard andan perdidos. Sammy Guevara sigue apoyando a «The Ocho». Tay Melo está lejos de las cuerdas por su maternidad. Y Anna Jay intenta encontrarse a sí misma.

► El fracaso de JAS

Y con la luchadora de 25 años continuamos pues recientemente le preguntaron en Daily Star si lamenta el final que tuvo la agrupación. Ella confirma que sí y comparte que le gustaría que en algún momento hubiera una reunión. Por cierto, Anna Jay viene de vencer a la mencionada Soho.

«Por supuesto. Con mi incorporación a JAS, quedaron muchas preguntas sin respuesta y realmente no hubo un cierre para ese capítulo. No estoy segura de por qué exactamente, pero claro, me hubiera gustado que hubiera algo. Ya sea que hubiera ocurrido, el final siguió siendo como fue, pero algo de respuestas o algo que mostrara que hubo un cierre para el capítulo. No sé por qué no hicimos eso, pero algún día sería genial tener algún tipo de reunión. No sé qué significaría o cómo sería. Nunca será lo mismo, pero creo que podría ser algo genial hacerlo algún día«.