Daniel García imagina bailar con el Campeonato TNT

Daniel García está recuperando la sonrisa en AEW en este comienzo de 2024. Si bien perdió su primera lucha del año, ahora está en una racha de cinco victorias, incluyendo la más reciente junto a FTR contra The Patriarchy esta pasada noche en Collision. Y ahora apunta al Campeonato TNT de Christian Cage, líder de ese trío que forman también Killswitch y Nick Wayne. Una vez terminado el programa, tomó el micrófono para dedicar unas palabras a «The Patriarch».

► Daniel Garcia apunta al Campeonato TNT

«Christian Cage es una de las personas más narcisistas, repugnantes y manipuladoras que he conocido en mi vida. Christian Cage es un niño grande. Christian Cage, no puedo pensar en una mejor manera de ponerte en tu lugar que tomar lo que más significa para ti. No es Nick Wayne, no es Killswitch, no es Shayna, es tu título TNT y estas personas aquí, sé que les encanta la pequeña danza que me gusta hacer. Y simplemente creo que esa danza se verá mucho mejor con algo de oro alrededor de mi cintura.»

After Collision went off the air… Daniel Garcia called Christian Cage a narcissistic, disgusting, manipulative man-child and officially challenged him for the TNT Championship! pic.twitter.com/T8bGzr9uLo — Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) February 4, 2024

Parece que podríamos tener pronto una nueva lucha oficial para Revolution 2024, que se llevará a cabo el 3 de marzo. No debemos olvidar que Adam Copeland continúa detrás de Christian pero quizá deba tomarse un descanso de esta rivalidad para que Daniel García tenga su oportunidad. De hecho, es súper interesante lo que está haciendo «The Rated-R Superstar» de luchar con todo tipo de oponentes y no lo sería poner que tuviera a alguien sorprendente para el PPV.

Tendremos que esperar a ver qué sigue en esta historia, incluyendo la alianza de García con FTR que también bien les está sentado a los tres, pues no olvidemos también que la semana pasada vencieron a la House of Black en un combate en jaula de acero.

Daniel Garcia lured Malakai Black back into the cage! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@malakaiblxck | @GarciaWrestling pic.twitter.com/F3CZoy0Zrs — All Elite Wrestling (@AEW) January 28, 2024