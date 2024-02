El contendiente del peso semipesado Johnny Walker ha hecho una valoración sincera de su derrota en el primer evento de la UFC del nuevo año.

2024 no empezó bien para el brasileño de 31 años. Aunque esperaba prolongar su racha de imbatibilidad y asegurarse una primera oportunidad de alcanzar la gloria en el mayor escenario de la MMA, fue brutalmente noqueado.

Fue a manos de Magomed Ankalaev, con quien Walker compartió la jaula por segunda vez consecutiva después de que su primer enfrentamiento en el UFC 294 en Abu Dhabi terminara sin combate.

El resultado ha dejado a Walker con la necesidad de recuperarse de la derrota por primera vez desde el KO que sufrió contra el ex campeón Jamahal Hill a principios de 2022. Afortunadamente para el carismático contendiente, cree saber exactamente dónde se equivocó el 13 de enero….

► Walker sobre la derrota ante Ankalaev: «No me adapté

Durante una reciente entrevista con Ag. Fight, Walker echó la vista atrás y recordó el decepcionante revés que le abrió las puertas de la jaula este año.

Aunque cree que las cosas se desarrollaron a la perfección en el primer asalto, Walker identificó de forma crucial su falta de adaptación una vez que Ankalaev cambió su estrategia en el segundo. Eso, según el brasileño, es lo que le dejó con la nariz rota y una derrota añadida a su historial.

«Metí la pata cuando le pateé a distancia de boxeo. No debería haberle pateado. Mi primer asalto fue muy bueno. Le asesté muchos golpes. Gané el primer asalto, estoy seguro de ello», dijo Walker, según la traducción de Bloody Elbow.

«En el segundo asalto, sin embargo, cambió de estrategia. Empezó un poco más cerca de mí, caminaba hacia adelante. Yo también debería haber cambiado mi estrategia. Debería haber empezado a golpearle con las manos, a boxearle. Cuando caminas hacia atrás, no tienes una buena postura para patear.

«Sé dónde me equivoqué. Estoy luchando contra los mejores del mundo. Si parpadeas en el momento equivocado, se acabó. Caes», continuó Walker. «Él cambió su estrategia y yo no. Ese fue mi error en la pelea. La cambió, me despistó y no me adapté»

«Así que le di una patada cuando estaba a distancia de boxeo y fue entonces cuando aterrizó su mano. Estaba demasiado cerca. No debería haber dejado que me tocara, soy mucho más largo que la mayoría de los peleadores».

El KO que le propinó Ankalaev fue brutal por naturaleza, con un uppercut de seguimiento a un aturdido Walker que suscitó preocupación inmediata cuando el derrotado brasileño se agarró la nariz.

Unas semanas después, sin embargo, parece que Walker se está recuperando bien. No cabe duda de que pronto volverá a entrenarse para tener la oportunidad de regresar al octágono. Y con el rumoreado pago por visión en Río de Janeiro el próximo mes de mayo, tal vez el animador del peso semipesado tenga como objetivo una aparición en casa.