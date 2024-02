Anthony Bowens: «Tony Khan cuida de nosotros»

The Acclaimed trabajan en AEW desde el comienzo de la compañía en 2019 -actualmente son los Campeones Mundiales de Tríos y uno de los equipos, con Billy Gunn, más populares del mundo luchístico- así que saben perfectamente cómo es Tony Khan como jefe. Por ello le preguntaron recientemente a Anthony Bowens en Compas On The Beat hablando también de que ROH opere actualmente bajo el paraguas de All Elite Wrestling.

► Anthony Bowens sobre Tony Khan

«Es genial tenerlos bajo nuestro paraguas. Creo que es una gran oportunidad para que la gente trabaje en cosas y gane más experiencia. Es una compañía fantástica con una gran trayectoria, de donde han surgido muchos de nuestros mejores talentos, como Adam Cole, Adam ‘Hangman’ Page, los Young Bucks, y hasta Cody en el pasado. Ring of Honor tiene una historia rica en la lucha libre. Quiero decir, Tony, lo llamo un poco como un científico loco en cierto sentido. Se siente como si, ya sea con los Jacksonville Jaguars, ustedes, incluso Fulham, siempre estuvieran tratando de ser competitivos.

«Siempre quieren ser los mejores y siento que él lo hace realmente bien. Considerando todas las cosas que hace, realiza un trabajo fantástico haciendo malabares con múltiples tareas. Apenas. Es genial trabajar para alguien que se preocupa por ti. Realmente se preocupa por sus artistas y nos cuida. Así que eso es lo primero para mí, alguien que entiende que al final del día somos seres humanos. Ha sido genial trabajar con él en los últimos cuatro años y es el tipo que creó The Acclaimed. Ha sido muy gratificante, supongo, hacerlo sentir orgulloso. Hemos dado vida a su visión de una manera muy amplia y creo que eso es genial.»

The Acclaimed y Billy Gunn están en una situación curiosa en estos momentos pues han formado una alianza con el Bullet Club Gold llamada Bang Bang Scissor Gang que en realidad no tiene rivales. En un principio sí se estaban defendiendo todos de The Undisputed Kingdom pero en realidad últimamente no ha pasado nada entre ellos. Por otro lado, Jay White y The Gunns son los Campeones Mundiales de Tríos ROH.