Will Ospreay promete volver a NJPW: «Tengo miedo»

Los grandes luchadores de la historia nunca han necesitado ganar. A lo largo de 12 años de carrera profesional sobre los rings, importante cantidad de los mejores combates de Will Ospreay vieron su derrota. Y como despedida de NJPW, «The Assassin» logró granjearse aún más la empatía del respetable y de paso elevar como nadie ha hecho a Bullet Club War Dogs.

Tras una batalla monumental a modo de «War Games», donde todos los integrantes de ambos bandos pudieron brillar y al mismo tiempo ninguno se salvó de la brutalidad, Ospreay quiso evitar que United Empire siguiera sufriendo y terminó por encarar a la vez a los cinco integrantes de la facción liderada por David Finlay, quien lo puso finalmente de espaldas planas para la cuenta de tres mediante su remate reforzado con alambre de espino.

Una vez Finlay y Cía dejaron la escena, el resto de United Empire permitió que Ospreay se incoporara y tuviera una despedida digna ante el público de Osaka. Emocionado como nunca antes, y en compañía también de su pareja, Alex Windsor, Ospreay agradeció a Japón por haberlo convertido en el luchador y en el hombre que es hoy, prometiendo regresar algún día.

Entre confeti y gritos de «Ospreay, Ospreay» al son de su tema de entrada, el británico dijo adiós. Una de las despedidas más perfectas que se recuerdan a un luchador foráneo en NJPW.

Pero como suele ser habitual en NJPW, Ospreay pudo hablar entre bastidores antes de poner rumbo hacia AEW. Y allí, confirmó que la casa Élite le permitirá volver próximamente, confesando que hace lo mejor para su familia.

«Sé que esta es la mejor decisión en cuanto a equilibrio. Ahora mismo estoy en una posición en la que soy padre […] Firmé un acuerdo con AEW que me permite volver y hacer combates en NJPW, pero no sé cuándo será eso. Tengo que encontrar antes un equilibrio, porque no tengo idea de qué voy a hacer ahora. Tengo miedo de este salto que voy a dar, por viajar a América, es algo que no disfruto, me asusta, y siempre he hecho esto solo […]

«Os prometo de todo corazón, como hombre, que volveré, os prometo que volveré. No soy capaz de expresarlo, os quiero. Amo quien soy, amo en lo que me he convertido gracias a Japón […] No es la manera tradicional de irse, pero no soy una persona tradicional. Cuando me dijeron de ir a la derecha yo fui a la izquierda y de alguna manera acabé aquí […] Estoy orgulloso de decir que soy un producto de New Japan, y se quedará conmigo hasta el día que muera […] No es un adiós, ¿vale? Es un hasta luego».