New Japan Pro Wrestling celebró una conferencia de prensa previa a «The New Beginning in Osaka«.

En dicha aparición ante los medios, se presentó United Empire (Will Ospreay, Jeff Cobb, HENARE, TJP Y Francesco Akira) para hablar de la lucha estelar, donde enfrentarán al Bullet Club War Dogs, comandados por David Finlay.

Will Ospreay de United Empire, reveló sus pensamientos sobre el último combate que tendrá en NJPW.

Ospreay dejará la empresa después de este función y se trasladará a AEW en los Estados Unidos.

Mientras los miembros de United Empire expresaban su entusiasmo por la lucha en jaula en modalidad War Games que sostendrán, Ospreay, que tomó el micrófono en último lugar, dijo con expresión emotiva:

Los últimos ocho años han sido los mejores de mi vida. Creo que crecí aquí. En Japón me convertí en un verdadero luchador. No puedo expresar mi gratitud lo suficiente a todos los fans.

La pandemia de coronavirus comenzó en 2020 y no podíamos escuchar los vítores de todos, lo cual fue más triste que cualquier otra cosa. Sin embargo, en momentos como estos, nosotros mismos nos convertimos en la voz, nos levantamos y luchamos porque necesitábamos profesionales de la lucha libre. No podemos permitir que el Bullet Club nos quite ese tipo de esfuerzo. Lucharé por lo que es mío junto con todos los que puedo llamar mis hermanos.