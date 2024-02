Michin: «Me siento avergonzada, estoy harta»

«Esta representó la oportunidad más significativa en mi trayectoria en la WWE hasta el momento, y lamentablemente, no la aproveché. ¿Pero realmente fue una derrota? Porque ahora, todos conocen a la perfección mi capacidad y sé que tengo mucho más para ofrecer. Así que, en retrospectiva, esto podría ser solo el inicio de las mayores oportunidades en mi carrera. (…) Esto no marca el final de Michin; más bien, es el comienzo de algo aún más grande. Proclamo que este es el año de Michin«. Esto decía Mia Yim a comienzos de 2024 después de perder con IYO SKY, la Campeona WWE.

► Michin, harta

Es verdad que en las últimas semanas ha estado teniendo más oportunidades, aunque no verdaderamente éxitos, pues ha perdido tanto con Tiffany Stratton como con Bianca Belair en una lucha para clasificarse para la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber que determinará a la retadora al Campeonato Mundial en WrestleMania 40, por lo que confirmamos que no va a estar en el próximo Premium Live Event, y veremos si en «The Grandest Stage of Them All». Mientras, Michin vuelve a reinvidicarse. Lo hace precisamente tras su derrota ante «The EST of the WWE».

«Cada semana me siento avergonzada. No cuento con los chicos, no cuento con AJ, no cuento con nadie. Estoy harta de ser el cordero sacrificado. Estoy cansada de ser un trampolín. Estoy harta de estar harto. En mi alma, estoy reclamando mi tiempo.»

La verdad es que nunca ha tenido demasiados triunfos en WWE. Tampoco en NXT. No fue una sorpresa cuando la despidieron en 2021. No porque no tenga talento. Pero nunca ha demostrado carisma micrófono ni un personaje interesante. Y esta compañía no es precisamente la que más importancia da a la calidad de los combates.