Se habría definido la marca en la que aparecerá Jade Cargill

Jade Cargill debutó finalmente durante el reciente Royal Rumble, donde causó impacto inmediato al eliminar a tres ex Campeonas como Nia Jax, Becky Lynch y Naomi, quedando entre las últimas tres competidoras, y mostrando un aura de estrella como pocas, teniendo inclusive un careo con Bianca Belair, a quien le gustaría enfrentarla en el futuro. Posterior a esta aparición, la ex estrella de AEW ha tenido varias apariciones televisivas, pero aún no tiene una marca definida.

► Jade Cargill aparecería en SmackDown

Un informe reciente de PWInsider Elite mencionó que WWE se ha dado cuenta del talento de Cargill, quien también apareciera en un comercial del Super Bowl, y además reveló que Cargill hará su debut en Friday Night SmackDown durante el período previo a WrestleMania 40, lo que indica la intención de WWE de aprovechar su impulso e integrarla en el elenco de la marca azul.

De concretarse esta asignación a SmackDown, existe mucha anticipación de lo que podría ser una eventual rivalidad con Bianca Belair, tras lo sucedido en el Royal Rumble. Ahora, mientras los fanáticos esperan ansiosamente el debut de Cargill en SmackDown, hay mucha anticipación por su impacto potencial en la marca azul, gracias a su mezcla de atletismo y poder de estrella, donde muchos creen que la ex Campeona TBS tiene el potencial de triunfar en la WWE.

Jade Cargill apareció por última vez durante la tan sonada conferencia de prensa del lanzamiento de WrestleMania 40, en calidad de invitada.