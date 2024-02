Ivy Nile: «¿Esta es nuestra vida ahora en WWE?»

«No me habían desafiado así antes. Rhea fue mi primer gran desafío. Honestamente, mucha gente estaba orgullosa de mí por enfrentarme de igual a igual con ella. (…). Si hubiera confiado un poco más en mí misma, tendría una mejor oportunidad la próxima vez. Estuve ahí pensando: ‘Quizás pueda sobrevivir a esta lucha’. No, la próxima vez, puedo ganar de verdad. Estoy definitivamente lista para una revancha si se presenta la oportunidad.» Esto decía recientemente Ivy Nile, que tuvo no hace mucho una oportunidad por el Campeonato Mundial.

► La nueva vida de Ivy Nile

Leyendo esas palabras entendemos que la luchadora recientemente ascendida al elenco principal de WWE ha asumido su nueva vida y está totalmente llena de confianza, no obstante, en realidad no es tanto así, como deja ver en una nueva entrevista con Fightful. La verdad es que no sabe expresar cómo se siente en estos momentos luchando en Raw.

«Fue algo espontáneo. Sabíamos que teníamos una lucha contra Alpha Academy, pero eso era todo lo que sabíamos. Estaba allí arriba temblando como una hoja. ‘¿Es esta nuestra vida ahora? ¿Qué está pasando?’ Realmente nadie dijo nada hasta la semana siguiente. Pasar de verlo cada lunes a estar en él, no puedo describirlo con palabras. Verlo y luego estar en él, es absolutamente increíble.»

La mejor manera de continuar asentándose en la marca roja así como en la historia con «Mami» y la disputa del título es conseguir clasificarse para la lucha dentro de la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber 2024 que dará a la ganadora una oportunidad por el cinturón en WrestleMania 40. Probablemente, aún lográndola, no sería una de las favoritas, estando clasificada Becky Lynch, o Liv Morgan, que el lunes tendrá la oportunidad de clasificarse, pero estar ahí con las mejores sin duda será un gran paso adelante para Ivy Nile.