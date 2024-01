Ivy Nile: «The Rock está orgulloso de verme en WWE»

A lo largo de 10 episodios, 64 concursantes se enfrentan a desafíos implacables que requieren de toda su velocidad, fuerza, agilidad y resistencia para poder conquistar el Monte Olimpo y convertirse en un Titán. Este es el argumento de The Titan Games, el programa de NBC presentado por The Rock, Nada tiene que ver con la WWE pero a primeros de enero de 2020 lo traíamos a SÚPER LUCHAS debido a la firma con la empresa de la participante Emily Andzulis, conocida ahora como Ivy Nile.

«Emily fue concursante de The Titan Games y es la primera campeona del programa producido y creado por Dwayne Johnson. Andzulis ya hiciera una prueba con WWE en abril de 2019. Después de la misma comenzó a entrenar en la Jacobs-Prichard Wrestling Academy en Knoxville, Tennessee bajo la tutela de la Superestrella de WWE Kane y el Dr. Tom Prichard».

► The Rock, orgulloso de Ivy Nile

Cuatro años después, tras haber destacado en NXT, la luchadora se encuentra trabajando en Raw. Sin ir más lejos, durante el programa de esta semana venció en un mano a mano a Valhalla mientras colabora tanto con The Creed Brothers, quienes ascendieron con ella desde el territorio de desarrollo, como con Alpha Academy; de hecho, en este reciente combate estuvo acompañada por Maxxine Dupri. Y en su situación actual Ivy Nile señala en SEScoops que The Rock está orgullosa de verla en WWE.

«Es increíble. Casi cinco o seis años atrás sucedió The Titan Games. La próxima cosa que supe es que estoy en la WWE y lo veo, no mucho, pero más de lo que una persona promedio lo haría. Cuando estuvo en Day One, no sabía que iba a estar allí. De repente, lo vi, y pensé ‘espera un segundo’. Tuvimos una breve conversación y estaba muy orgulloso de que un Titán suyo estuviera ahora aquí. Es realmente genial. Pude hablar un poco con él y tuve una lucha esa noche, así que definitivamente había mucho en marcha, sin duda».