«[Mami] fue algo relacionado con Priest. (…) Pedí una camiseta de Eddie Guerrero y salí con la camiseta que decía ‘I’m Your Papi’, solo para ver qué demonios iba a pasar. Esa fue una decisión mía, simplemente hice algo que pensé que estaba bien y quería agitar un poco las cosas. Inicié todo el asunto de Papi, me dijeron que no podía ser Papi, así que Priest dijo, ‘Bueno, entonces eres Mami.’ Yo dije, ‘¡Claro que soy Mami! Vamos a seguir con eso.’ (…)». Así nació el apodo «Mami» de Rhea Ripley.

► Rhea «Becky’s B*tch» Ripley

Pero si le preguntamos a Becky Lynch nadie debe preocuparse por el sobrenombre de la Campeona Mundial, ya sea este, «The Erradicator» o «The Nightmare», otros dos que también ha utilizado. El motivo es que será recordada como «Becky’s B*tch», cuya traducción sería «La p*ta de Becky». Después de clasificarse para la Cámara de la Eliminación que en Elimination Chamber otorgará a la ganadora una oportunidad por el título, «The Man» (o «Big Time Becks» o «»The Lass Kicker», la amenaza.

«Cuando todo esté dicho y hecho, nadie te va a llamar ‘Mami’, todos te dirán ‘La p*ta de Becky'».

Todavía no se conoce a todas las participantes de la lucha en la estructura metálica pero sea quienes sean sin duda Becky Lynch va a ser una de las favoritas para conseguir la victoria. Y recientemente se mostraba decidida:

«Nunca he estado en una Cámara de Eliminación antes, así que realmente no sé qué esperar. Pero lo que sí sé es que he estado en todos los otros tipos brutales de luchas que esta compañía tiene, y o he tenido éxito o he estado muy cerca de ganar. Pero casi no va a ganar la carrera esta vez, y esta vez, tengo que ganar la carrera. Así que no creo que importe quién se interponga en mi camino. No creo que importe qué estructura me contenga esta vez. Voy a liberarme, voy a abrirme paso, y voy a ir a WrestleMania. Voy a tomar ese campeonato, lo voy a sostener alto sobre mi cabeza y haré que mi hija se sienta orgullosa«.