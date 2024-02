Seth Rollins: «Roman Reigns ha devaluado el Campeonato WWE»

La Superestrella WWE y actual Campeón Mundial de Peso Completo, Seth Rollins, realizó otra dura crítica a Roman Reigns. Aseguró que El Jefe Tribal, con su gran reinado, solamente ha estado quitándole valor al Campeonato WWE. Así lo dejó saber Rollins recientemente en una entrevista con The Rich Eisen Show. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Mira, yo dije, Cody Rhodes, ven y toma tu chance por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Entiendo a Cody Rhodes, uno de los mejores en WWE. Él tiene que cerrar ese capítulo. Ya tiene la historia en mente. Él quiere el Campeonato WWE. Es un título que su padre, el fallecido gran American Dream Dusty Rhodes, nunca ganó. Casi lo consigue, pero se lo arrebataron. Nunca lo ganó. Él quiere cumplir con ese destino.

► Seth Rollins habla de cómo Roman Reigns ha degradado el título máximo de WWE

«Entiendo eso, pero ese título ya no significa lo que solía. Roman Reigns arruinó ese título. Este es el campeonato WWE verdadero, el que tengo yo aquí mismo. Este es el título más prestigioso en toda nuestra industria. He trabajado duro durante el último año para que sea así. Y quiero probar mis habilidades contra los mejores en WrestleMania, y el mejor es el ganador del Royal Rumble ahora dos años seguidos, Cody Rhodes. Eso es lo que quiero.

«Bueno, Cody está decidido a terminar esta historia, en primer lugar, y en segundo lugar, tenemos un problema mayor en el panorama. Se llama Dwayne Johnson, conocido en nuestro mundo como The Rock. Así que no sé qué va a pasar. Tuvimos una gran conferencia de prensa en T-Mobile. Algo está pasando, no sé qué es, pero espero que obtengamos algunas respuestas porque hemos estado esperando desde el Royal Rumble y no tenemos ninguna respuesta. Más preguntas que respuestas.

«Bueno, mira, Roman Reigns está trabajando con su propio cronograma y, en su mente, él piensa que eso hace que el título sea más grande y tal vez en algún momento, eso fue cierto. Pero el problema es que Roman Reigns no está presente, lo que significa que su título no está presente, lo que significa que no tienes oportunidad de conseguirlo, lo que significa que hay un techo de cristal, lo que significa que el título que él posee no va a estar en cada ciudad, en cada lugar. No está ahí. Es el título de Hollywood.

«Es casi como un adorno, si quieres llamarlo así, y no quiero menospreciarlo, porque he sido el Campeón Mundial de Peso Completo, ese Campeón WWE y cuando lo fui, lo llevé a todas partes. Lo defendí por todos lados. Me aseguré de que estuviera presente. Me aseguré de que estuviera en Raw. Estuvo en SmackDown. Me aseguré de que otras personas tuvieran la oportunidad de ese título.

«No sé cuáles son las intenciones de The Rock. No lo ha dejado claro. Eso es lo que estoy diciendo, ¿dónde están las respuestas? Las necesitamos. Para que podamos tener estos eventos estelares listos para WrestleMania».