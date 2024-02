Tony Khan: «HonorClub está en su mejor momento»

HonorClub es el hogar de los programas semanales de Ring of Honor así como también lo fue de Final Battle 2023 cuandoTony Khan decidió cambiar la tradición de que este tipo de eventos especiales eran pague-por-ver. Los fanáticos, por supuesto, encantados. La plataforma de streaming, donde también se encuentra el archivo con todo tipo de combates y shows de ROH, fue relanzada en diciembre de 2022, mismo año en que Khan se hizo con la empresa; originalmente, HonorClub fue presentado en 2018 bajo el anterior régimen.

Join the excitement and catch up on all the action from the recent #ROH episode on #HonorClub!

Subscribe at https://t.co/8dcdtxqvDf for just $9.99 monthly! pic.twitter.com/9budw962L0

— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) February 9, 2024