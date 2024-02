TNA estrena estipulación para No Surrender 2024

La rivalidad entre Moose y Alex Shelley se ha extendido a las respectivas facciones de cada luchador, The System y Time Machine, respectivamente. Y como venimos comprobando, no concluyó en Hard To Kill con la victoria titular de Moose.

En menos de dos semanas, tendrá lugar el siguiente gran evento de TNA, No Surrender, donde veremos revancha que ahora cobra nuevo «hype» gracias a un añadido extra a la misma, propuesto por Shelley.

BREAKING: @TheMooseNation (w/ The System) will face @AlexShelley313 (w/ KUSHIDA and @Jet2Flyy) in a No Surrender Rules match for the TNA World Championship at #NoSurrender.



The match can only end when the towel is thrown in on somebody's behalf by one of their cornermen. pic.twitter.com/DmOcP9yUMe