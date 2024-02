3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 10 de febrero 2024

AEW COLLISION 3 DE FEBRERO 2024 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y seguimos avanzando en las historias televisivas. El estelar fue una lucha por el Campeonato Internacional AEW entre Orange Cassidy y Tomohiro Ishii, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 3 DE FEBRERO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Kiera Hogan vs. Deonna Purrazzo

Un combate corto y predecible, que sirvió más para mostrarnos a una Deonna Purrazzo fuerte, de cara a su lucha titular contra Toni Storm. Esperábamos un poco más de esta lucha, en todo caso.

► 1- Brian Cage vs. The Outrunners

Esta vez, fue Brian Cage el que dio la exhibición ante The Outrunners, quienes por segunda semana seguida vuelven a formar parte de una lucha de relleno, siendo apaleados una vez más.

LO MEJOR

► 3- Daniel García y Adam Copeland

Adam Copeland dio una buena promo y finalmente resaltó el ranking de AEW para mostrar su intención de ir por el Campeonato TNT. Daniel García es otra estrella que va en alza y le plantó cara al «Rated R Superstar» para hacerle saber que también tenía a Christian Cage en la mira. De aquí se desprendió un combate entre ambos para el siguiente Dynamte, el cual será otro buen desafío para el veterano, quien poco a poco continúa impulsando al talento joven de AEW.

► 2- Orange Cassidy vs. Tomohiro Ishii

Un combate entretenido que tuvo el Campeonato Internacional en juego. Ishii fue un rival complicado para Cassidy, y gracias a su depurada técnica lo tuvo en apuros, y pese a que no pudo lograr el resultado deseado, volvió a impresionar al público.

► 1- AEW vs. CMLL

Ahora las estrellas de CMLL tuvieron el turno de mostrarse en AEW Collision y ya no en Rampage, dando un salto de calidad, lo cual también significaba la confianza que Tony Khan ha puesto en la lucha libre mexicana. Esfinge y Star Jr no decepcionaron aquí y le dieron dura batalla a dos buenos luchadores como Jon Moxley y Claudio Castagnoli. Aunque el resultado no favoreció a los de CMLL, volvieron a causar una buena impresión durante su debut en los sábados por la noche.